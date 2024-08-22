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Düğününe 15 Gün Kala Hayatını Kaybeden Genç Kızın Ailesi Yürekleri Dağladı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek ölen İdal Şahin'in vefatı ailesinin içini parçaladı. Kızlarının mezarına gelin duvağını ve gelinlik provasında kullandığı çiçeğini bırakan aile yürekleri dağladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek ölen İdal Şahin'in vefatı ailesinin içini parçaladı. Kızlarının mezarına gelin duvağını ve gelinlik provasında kullandığı çiçeğini bırakan aile yürekleri dağladı.

Antakya'nın Günyazı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Şahin ile Himeme Şahin çiftinin 19 yaşındaki kızı olan İdal Şahin, düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Depremden önce Sergen Küçük ile nişanlamak için gün sayan İdal Şahin'in ninesi öldüğü için nişan olmadı. Depremden sonra nişanlanan İdal Şahin, 14 Temmuz'da evlenmek için gün sayarken bu kez dayısı vefat ettiği için düğün ertelendi. 40 gün sonra evlilik hazırlığı yapan Şahin, 3-4 Eylül tarihinde gerçekleşecek düğününe gün sayarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İdal Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Baba Şahin, evladının acısını dindiremediğini söyledi. Genç yaşta hayatını kaybeden genç kızın mezarınaysa gelin duvağı ve gelinlik provalarında kullandığı çiçeği bırakıldı.

"Kızım, oturduğu yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu ve nişanlısının kucağında öldü"

Kızının evlilik süreci öncesi yaşanan talihsizliklerinden bahseden baba Mehmet Şahin, yüreğinin yandığını ifade ederek, "2 oğlum 1 kızım var. Kızım 19 yaşındaydı. Oturduğu yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu, nişanlısının kucağında öldü. Kalp masajı yapmamıza rağmen geri döndüremedik. Depremden önce nişan takacağımız günde nenesi öldü, takamadık. 40 gün sonra nişan taktık. Düğünü 1 yıl sonraya erteledik. Düğünü 14 Temmuz'da yapacaktık ama dayısı ölünce tekrardan erteledik. Düğünü yapamadık. Bu sefer 4 Eylül'de olsun dedik ama düğününe 15 gün kala kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. O kadar büyük bir acım var ki yaşayan sadece bilir. Ateş düştüğü yere yakar. Yüreğimiz ve kalbimiz çok yanıyor. Nereye baksak onun yüzünü görüyorum. Onsuz geleceği nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Yaşar mıyız, yaşamayız onsuz. Onu da bilmiyoruz" dedi.

"Kızım gelinlik giyeceğine kefen giydi"

Kızının gelinlik giyeceğine kefen giydiğini ifade eden acılı baba Şahin, kızının gelinlik provalarında kullandığı çiçeği mezarına bıraktıklarını ifade ederek, "'Baba benim bir tane kızım olacak' dedi. Kızımın daha kızı olmadan ona elbise almıştı. Bana 'erkek olursa baba hemen senin adını koyacağım, ismi Mehmet olacak' dedi. Nişanlısına 'senin babanın adını koymayacağım' dedi. 'Baba senin adını ve seni çok seviyorum.' Ben de 'seni çok sevdiğimi çok iyi bilirsin. Benim ruhum senin ruhundur kızım' dedim. O kadar bağlıyız ki sadece biz biliriz. Kimse bizim acımızı bilemez ve paylaşamaz. Acımız çok taze ve çok büyük. Bu çiçekler prova döneminde gelinlik giyip prova yapıyordu. Oradaki hanımlar provada her şeyini hazırladılar. Gelinlik giyeceğine kefen giydi. Arkadaşlar geldi. Mezarın başında gördüğünüz gibi buraya taktılar. Kafasına takacağına mezarın başına taktılar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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