Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kurtuluş'un nişanlısının babası acı haberi, "Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun inşallah" sözleriyle duyurdu.

Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bugün kınası, dört gün sonra düğünü vardı

Hayatını kaybeden genç kadının hayatını birleştirmeye hazırlandığı A.C.Y. ile birlikte bastırdığı düğün davetiyesinde bugün kınası, dört gün sonra da düğünü olduğu öğrenildi. Genç kadının hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısı A.C.Y.'nin babası gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, "25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum A.C.'nin düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü, mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleriyle duyurdu. - SAKARYA