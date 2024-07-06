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Düğünlerini A Milli Futbol Takımı maçında izlediler

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü karşılaşmasında düğünleri olan Kamil Can ve Gökce Can çifti maçı düğün salonunda izledi. Damat Kamil Can, maçı ekrana yansıtarak izlediklerini ve milli takıma başarılar dilediklerini söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü karşılaşmasında düğünleri olan Kamil Can ve Gökce Can çifti maçı düğün salonunda izledi.

Damat Kamil Can, "A Milli Futbol Takımımızın maçı düğün günümüze denk geldi. Biz de düğün salonunda verilen ufak bir molada maçı ekrana yansıtarak izledik. Milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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