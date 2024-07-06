Düğünlerini A Milli Futbol Takımı maçında izlediler

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü karşılaşmasında düğünleri olan Kamil Can ve Gökce Can çifti maçı düğün salonunda izledi.

Damat Kamil Can, "A Milli Futbol Takımımızın maçı düğün günümüze denk geldi. Biz de düğün salonunda verilen ufak bir molada maçı ekrana yansıtarak izledik. Milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - BURSA