Düğünde Takılan Ziynet Eşyaları Kadının Kişisel Malı

Avukat Tevfik İmamoğlu, düğünde takılan ziynet eşyaların kadının kişisel malı olduğunu söyleyerek, "Düğünde kadına takılan ziynet eşyaların bozdurulup yapılan harcamalar kadın tarafından iade istenebiliyor" dedi.

Düğünde cinsiyete özgü olmayan bütün takıların kadının kişisel eşyası sayıldığını söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Uzun süredir Yargıtay'ın içtihatlarına göre düğünde takılan altınlar, ziynet eşyalar kadına ait sayılıyordu. Ancak Yargıtay son günlerde içtihat değiştirdi. Düğünde kadına takılan takılar yine kadının ama cinsiyete özgü yani erkeğe özgü eşyalar erkeğe ait sayılıyor. Yalnız burada nakit para, altın, Cumhuriyet altını gibi cinsiyete özgü denemeyecek eşyalarda da ortak mülkiyet konusu gündeme gelebiliyor. Fakat yine de çoğu durumda kadına takılan altınlar kadının sayılıyor ve bu mallar kadının kişisel malı sayılıyor" dedi.

İmamoğlu, takılarla yapılan ortak harcamaların daha sonra kadın tarafından iade istenebileceğini söyleyerek, "Kural olarak altınlar kime ait ise o altınlarla alınan eşya, otomobil, ev gibi bunlar kişisel malı sayılıyor. Yani kadına ait ziynet eşyaları bozdurulup ortak ihtiyaçlar yapıldıysa, kadın bu ortak yapılan masrafların bedelini talep edebiliyor karşı taraftan. Genellikle boşanma aşamasında karşımıza çıkan bu durumlarda evlilik birliği içerisinde yapılan harcamalar müşterektir. Fakat düğünde kadına takılan ziynet eşyaların bozdurulup yapılan harcamalar kadın tarafından iade istenebiliyor. O yüzden evlilik birliği içerisinde harcama yapılırken bu hususların da göz önünde bulundurularak harcama yapılması konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ