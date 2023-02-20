Düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar

Manisa'nın Soma ilçesinde hayatlarını birleştiren Ayşe ve Alaattin Deveci çifti, düğün törenlerinde toplanan paraları depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

Türkiye'yi derinden etkileyen asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm Türkiye depremzedelere yardım için tek yürek oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde de dünya evine giren Ayşe ve Alaattin Deveci çifti de düğünde takılan paraları depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı.

Soma Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen düğün töreninde geç çifti eş, dost ve akrabaları yalnız bırakmadı. Gelin Ayşe Deveci, "Bu sadece onların değil, hepimizin acısı. Onun için bizde böyle bir katkıda bulunmak istedik" derken, Polis Memuru damat Alaattin Deveci ise şunları söyledi:

"10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi nedeniyle bizler ülkemizde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunu yaparken de tek amacımız belki yeni evlenecek olan çiftlerin bizlerin bu davranışlarını takdir ederek çoğaltmasıdır."

Düğünde davetliler tarafından gelin ve damada takılan 15 bin TL düğünden sonra depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a bağışlandı. - MANİSA