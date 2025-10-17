Haberler

Düğünde Gelenek Yerine Modern Hediye: iPhone

Düğünde Gelenek Yerine Modern Hediye: iPhone
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşları, geleneksel altın takısı yerine gelin ve damada son model bir iPhone 17 Pro Max hediye etti. Davetliler bu modern sürprizi şaşkınlıkla izledi.

Turgutlu'nun tanınmış esnaflarından Uğur Aktaş ile Gülben Aktaş, düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğünün en çok konuşulan anı ise takı merasimi oldu. Damadın arkadaşları, sıraya girip tebriklerini ilettikten sonra, yanlarında getirdikleri kutuyu açarak bir iPhone 17 Pro Max cep telefonunu gelin ve damadın üzerine taktı.

Altın ve para takılmasına alışkın olan davetliler, bu modern ve teknolojik hediyeyi şaşkınlık ve ilgiyle izledi. Gelin ve damat ise arkadaşlarının bu sürprizi karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı. O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
