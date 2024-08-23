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Düğün Sezonunda Perde Satışlarında Düşüş

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Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasına rağmen perde satışlarında düşüş yaşandı. Esnaf, internetten indirimli ürün bulmanın tercih edildiğini belirtti.

Eskişehir'de esnaf olan Selma Çetinkaya, düğün sezonunun açılmasına rağmen perde satışlarında düşüş olduğunu ifade etti.

Düğün sezonunun hareketli olduğu yaz döneminde, ev tekstili satışlarının artmasını bekleyen perdeci esnafı umduğunu bulamadı. Esnaf Çetinkaya, dinamik düğün sezonunda perde satışlarının az olduğunu ve vatandaşların internet üzerinden indirimli ürünlere yönelebildiğini belirtti.

Düz perdelerin daha uygun olduğunu ve dünya evine giren çiftlerin ilk tercihi olduğunu belirten Çetinkaya, "Satışlarımız eskisi gibi değil. İnsanlar artık taksitle perde alıyorlar. Çok fazla modelimiz var. Düz, desenli, keten, çizgili, aktif, orta göbekli, bordürlü, farbalı ve kanatlı modellerimiz mevcut. Tüm dairenin perde alışverişi 10 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıkabilir. Tercih edilen modellere göre fiyat aralığımız değişiyor. Tek perde fiyatı ise orta pile ve 2 metreye uygun düşünülürse bin lira ila 5 bin lira arasında değişebilir. Desenli ve farklı modellerimiz daha pahalı oluyor. Düz perdelerimiz daha uygun olduğu için çok tercih ediliyor. Vatandaşlar internetten indirimli ürün bulmaya da yönelebiliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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