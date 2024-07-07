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Düğün Salonunda Dev Ekran Kurulan Çift Hem Düğün Yaptı Hem Maç İzledi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düğün tarihleri milli maç heyecanına denk gelen Mehmet Ali ve Eda çifti, düğün salonunda dev bir ekran kurarak hem düğünlerini yaptılar hem de maç izlediler. Davetliler, eğlence ve milli maçın heyecanını bir arada yaşadılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mehmet Ali ve Eda çifti düğün tarihlerinin milli maç heyecanına denk gelmesi nedeniyle düğün salonunda dev bir ekran kurdurup hem oynadılar, hem maç izlediler.

Ülke genelinde olduğu gibi Fethiye'de de Türkiye ile Hollanda arasındaki EURO 2024 maçı heyecanı yaşanırken, hayatlarını birleştiren Eda Gencel ve Mehmet Ali Kaya çifti de kendileri ve davetlileri bu heyecandan geri bırakmadılar. Bir okulun bahçesinde düzenlenen düğün alanına dev ekran kurduran çiftler, hem oynadılar, hem de dev ekranda maçı takip ettiler. Takı töreni arasında milli takım için yazılmış marşlar ve şarkılar çalındığı düğünde, damat Mehmet Ali Kaya, ekrandan gözünü uzun süre alamayınca çevresindekiler tarafından uyarıldı. Hem eğlence hem de milli maçın heyecanını doyasıya yaşayan davetliler, bu sıra dışı düğünde İbrahim Yalçın ve orkestrasının çaldığı müzikler ile unutulmaz anlar yaşadı. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren düğünde damat ve gelin Türkiye, Hollanda'ya mağlup olması nedeniyle buruk bir sevinç yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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