Düğün konvoyunun önünü kesip drift yaptı - Haberler

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Düğün konvoyunun önünü kesip drift yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartal'da trafiğe aldırış etmeden düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA (İHA) - Kartal'da trafiğe aldırış etmeden düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Kordonboyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti. Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara, Düğün, Genel, Yerel, Haberler

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