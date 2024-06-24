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Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

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Kilis'te seyir halinde olan düğün konvoyunda silah ile rastgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi

KİLİS - Kilis'te seyir halinde olan düğün konvoyunda silah ile rastgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir düğün konvoyundan rastgele havaya ateş edildi. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düğün konvoyunu durduran ekipler, gerçekleştirdikleri aramada ruhsatsız silah ele geçirdi. Şans eseri havaya açılan ateşte yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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