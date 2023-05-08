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Düğün konvoyunda korna çalan 3 tıra ceza

Yerel Haberler

Düğün konvoyunda korna çalan 3 tıra ceza Gaziantep'te düğün konvoyunda korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren 3 tırın sürücüsüne ceza uygulandı.

Düğün konvoyunda korna çalan 3 tıra ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te düğün konvoyunda korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren 3 tırın sürücüsüne ceza uygulandı.

Gaziantep'in Gazikent mahallesinde dün sabah saatlerinde plakalarını kapatarak konvoya katılan ve klakson çalarak çevreyi rahatsız etmesi üzerine trafik polisleri harekete geçti. Yolda tırları durduran ekipler, sürücülerine uyararak, para cezası kesti.

Vatandaşların ihbarı üzerine tırları durduran polisler, sürücülere çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası uyguladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Dönek - Yerel

Gaziantep Yerel Haberler

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