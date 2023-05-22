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Düğün konvoyları karşılaştı, damatlar karşılıklı oynadı

Düğün konvoyları karşılaştı, damatlar karşılıklı oynadı

Yerel Haberler

Ankara'da iki ayrı düğün konvoyu karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı.

Ankara'da iki ayrı düğün konvoyu karşılaşınca damatlar karşılıklı oynadı.

Ankara'da iki ayrı düğün konvoyu karşılaşınca gelin arabasından inen damatlar karşılıklı oynadı. Damat Hasan Özdemir'in gelin konvoyuna eşlik eden Ayaş Gökler ve ekibinin çaldığı oyun havasıyla karşılıklı oynayan iki damat görenleri gülümsetti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Yerel Haberler

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