Düğün için oynanan ciritte attan düşme anları kamerada

Bayburt'ta eski usul köy düğünleri yaşatılıyor

BAYBURT Bayburt'ta eski usul köy düğünleri yaşatılıyor. Düğün için oynanan ciritte ciritçinin attan düşmesi kameraya yansıdı.

Düğünde hem halay çektiler hem cirit oynadılar hem de attan düşmelerine rağmen cirit oynamaya devam ettiler. Eski usul köy düğünlerinin yaşatıldığı Bayburt'un merkez köylerinden olan Balcı (Berne) köyünde düğün öncesi cirit müsabakası düzenlendi. Uzun yıllar cirit sporuyla ilgilenen ve eski ciritçilerden olan Yusuf Memiş, kendisi gibi ciritçi oğlunun düğününde cirit turnuvası tertip ederek, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Düğün sahibi Memiş, ata sporu olan ciriti yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduklarını vurguladı. Eskiden olduğu gibi tandırlarda yemek yaparak, kazanlarda düğün yemeği hazırladıklarını söyleyen damadın babaannesi Hüsniye Memiş (82), "Torunumun düğün yemeğini yaptık, lokantadan falan sipariş vermedik, dışarıdan hiçbir şey getirtmedik, eskiden olduğu gibi kazanlarda kendimiz yapıyoruz" dedi. Köyün girişini duvardan duvara ip bağlayarak kesen, taşlarla araçların geçtiği yolu kapatarak gelin arabasından harçlık almak isteyen çocuklar güneşin altında saatlerce beklediler. Gelin arabasından harçlıklarını alan çocuklar daha sonra taşları yoldan kaldırarak, ipleri sökerek gelin konvoyunun geçmesine izin verdiler. Daha sonra düğün alanına gelen gelin-damadı gören damadın babaannesi duygu dolu anlar yaşayarak, mutluluktan gözyaşı döktü.

Davul-zurna eşliğinde Bayburt barlarının oynanmasından sonra düğün yemeğine geçen davetliler yemeklerin yenmesinin ardından cirit müsabakasının oynanacağı alana giderek, müsabakayı meraklı gözlerle takip ettiler.

Öte yandan ciritçinin attan düştüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Cirit müsabakasında abi-kardeş attan düştü, düştükleri yerden kalkarak maça devam ettiler. Balca köyünün atlı spor kulübü olan İpekyolu Atlı Spor Kulübü, Bayburt'tan gelen Çoruh Atlı Spor Kulübü ile düğün öncesi aralarında cirit maçı oynayarak, düğüne farklı bir hava kattılar. Renkli görüntülere sahne olan maçta İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncuları Bahattin Memiş ve Samet Memiş, maç esnasında at üzerinden yere düştüler. Farklı zamanlarda yere düşen abi-kardeş düştükleri yerden kalkarak, maça kaldıkları yerden devam ettiler. Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, davetlilerin beğenisini topladığı maç sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra, davetliler düğünün yapılacağı salona geçmek üzere sahadan ayrıldılar.

"Ciritçinin düğünü böyle olur"

Eski ciritçi olan damat babası Yusuf Memiş uzun yıllar cirit sporuyla ilgilendiğini söyleyerek, ciritçi oğluna böyle bir organizasyon düzenlendiklerini kaydetti. "Ciritçinin düğünü böyle olur" diyen Memiş, "Bugün oğlumun düğünü. Ben de, oğlum da ciritçiyim. Ciritçi olduğumuzdan dolayı böyle bir maç düzenledik. Ciritçinin düğünü böyle olur dedik. Bu amaçla Bayburt'tan iyi bir takım çağırdık. Bizim takımımızda 40 senelik bir takımdır, kendim de 20 sene oynadım, şu an da bu güzel maçı izliyoruz. Amacımız, ata sporumuz olan ciriti yaşatmak, bizden sonra gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerde ciritle, Bayburt düğünüyle özlem giderdi

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ve pandemi nedeniyle memleketi Bayburt'a gelemediğini belirten Serdar Köprücü, 3 senenin ardından yeniden memleketine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi. Hem Bayburt düğününü, hem de cirit müsabakasını özlediğini ifade eden Köprücü, "Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorum 3 senedir izine gelememiştim. Pandemi döneminde yasaklar vardı, geçen sene yasaklar kaldırılmıştı, o zamanda nasip olmamıştı. Bu sene Allah'a şükür gelebildik, Allah nasip etti. Gelir gelmez cirit müsabakasına denk geldik, bu da bizi çok mutlu etti seve seve seyrediyoruz. Böyle etkinlikler iznimize denk gelince bizi çok mutlu ediyor, özlem gidermiş, güzel zaman geçirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.