Denizli yerel haberleri... Merkezefendi Belediyesi'nden Sünnet Şöleni

Denizli yerel haberi: Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ kapsamında sünnet olan 200 çocuk, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda doyasıya eğlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen 'Toplu Sünnet Şöleni' kapsamında sünnet olan 200 çocuk, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda doyasıya eğlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Toplu Sünnet Şöleni'nde 200 çocuk, Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleriyle katılarak geceye renk kattı. Palyaçoların, maskotların ve çocuklar için birçok farklı etkinliğin de yer aldığı şölende minikler, hem arkadaşlarıyla hem de aileleriyle eğlenceli saatler geçirdiler.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sünnete katkıda bulunan Özel Ege Kent Hastanesi, Denipol Hastanesi, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Özel Sağlık Hastanesi, Özel Erdem Polikliniği, Özel Can Poliklinik ve Özel Tekden Hastanesi'ne teşekkür ederek, yöneticilerine çiçek takdim etti.

"HEPSİ BİRER MELEK"

Sünnet Şöleni'nin mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Şenliğe gelen çocuklarımız, beyaz pelerini ve elbiseleriyle o kadar güzel gözüküyor ki adeta hepsi birer melek. İlçemizde artık sünnet geleneğimizi, atalarımızdan gelen geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarınızın ve torunlarınızın sevincini, mutluluğunu hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışını Merkezefendimizde tesis ediyoruz. Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve bu ülkenin teminatı. Sizlerin en güzel günü olan Sünnet Şenliği'ne çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortak olmak istedik. Siz oldukça biz varız. Merkezefendi sizlerin enerjisi ile daha da güzel olacak. Sünnet Şenliği'ne katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.