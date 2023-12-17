Üye Girişi
Haberler

Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi. Gelin ve damat şok yaşadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi.

Kozan'da dün akşam evlenen çifte oto kurtarıcı arkadaşı öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damat salonda şok yaşadı. Gelin aracı kurtarıcıya yüklenen damat arkadaşına "Aracımı indirsinler" diye haber yollarken kurtarıcı olan arkadaşları para almadan aracı indirmeyeceğini söyleyince damat 500 lira göndererek gelin aracını kurtarabildi.

Gelinle damada yaptığı şaka ile şok yaşattığını söyleyen çiftin yakın arkadaşı oto kurtarıcı Serhat Türkel, "Damat kalp krizi de geçirmiş olabilir bu şakadan sonra. Ben aynı zamanda berberim 3 ay önce arkadaşıma 'Ben senin arabanı kaldırım bugün olmazsa yarın' dedim. O gün bugündü. Damat ve ailesi biraz sıkıntı yaşadı ama yapacak bir şey yok. Büyük çekici arabamla geldim. Damadın aracını çektik ve yol kestik. Damat görmedi haberi gitti ve 'Bir an önce arabamı indirsin' demiş. 7 yıllık arkadaşım canım ciğerim. İkisini birden alsın balayına gitsin. Bin lira versin, indirelim" dedim 500 lira yollamış bizde onunla gider paça çorbası içeriz. Unutulmaz bir gün oldu. Arkadaşımı ve eşine Allah mutluluk versin" diye konuştu.

Düğüne gelen vatandaşlar da gelin aracının çekiciye yüklendiğini görünce "Damada bu yapılır mı" diyerek tepki gösterdi.

Gelinle damat düğün sonu çekici öncülüğünde konvoy ile evlerine uğurlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kozan Adana Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title