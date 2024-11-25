Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

Düğün Dönüşü Yolda Eğlenceye Dönüştü

Düğün Dönüşü Yolda Eğlenceye Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir düğünden dönerken yolda mahsur kalan aile, yoğun kar yağışına rağmen zurna çalıp halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde katıldıkları düğünün ardından İstanbul'a giden aile, dönüş yolunda kara yakalandı. Yolun kapalı kalmasını fırsat bilen aile zurna-çalıp halay çekti.

Taşova'ya bağlı Yukarıbaraklı köyünden olan ve İstanbul'da ikamet eden Mustafa Uluçam, Hasan Uluçam, Davut Zeren ve Abdullah Bolat, köyde katıldıkları bir düğünün ardından İstanbul'a dönerken yoğun kar yağışına yakalandı. Bolu-Gerede yolunun kapanmasıyla yolda mahsur kalan grup, bu zor durumu eğlenceye dönüştürdü.

Mustafa Uluçam'ın zurna çaldığı, diğer arkadaşlarının da halayla eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eğlenceye çevredeki bazı vatandaşlar da katılarak halayın coşkusunu artırdı. Görüntüler, karla kaplı yolda eğlenceyi zirveye taşıyan grubun neşeli anlarını gözler önüne serdi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu
img

Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
img

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu? Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi? Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu? Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 25 Kasım Pazartesi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.