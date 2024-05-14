DÜFest 2024 Öğrenci Festivali Başladı

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen ve bilimsel etkinliklerden sportif aktivitelere, yarışmalardan kültürel etkinliklere kadar öğrencilere değer katan DÜFest 2024 Öğrenci Festivali, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Açılışa Vali Selçuk Aslan, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, protokol üyeleri, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir, DÜFEST 2024'ün açılışında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Bu organizasyonun sadece eğlence odaklı değil, teknolojik, bilimsel ve kültürel etkinliklerle birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Sözbir, gerçekleştirilecek programların bilgi ve öğrenme açısından da Düzce Üniversitesi öğrencilerine yeni fırsatlar sunacağını ifade etti. Pandemi ve doğal afetler gibi zorluklara rağmen Düzce Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiklerine işaret eden Nedim Sözbir, DÜFEST 2024'ün düzenlenmesinde emekleri olan iç ve dış paydaşlara, sponsorlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi'nin yeniden hayata geçirdiği DÜFEST 2024'ün hayırlı olmasını temenni etti. Dünyada ve ülkemizde yaşanan olağanüstü durumlar nedeniyle uzaktan eğitim modelinin geliştirildiğini ve sosyalleşmede geri kalındığını söyleyen Aslan, DÜFEST'in; yeni bir başlangıç olması, kültürel iklimin gelişmesi ve sahiplenme duygularını artırması açısından önemli bir etkinlik olduğunu sözlerine ekledi. Bilim, kültür ve sanatın içe içe olduğu bu organizasyonda, şehrin sanayi kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının da stantları olduğunu ifade eden Selçuk Aslan, 5 gün süresince Düzce Üniversitesi öğrencilerinin güzel hatıralar biriktireceğini ve faydalı fırsatlar elde edeceğini dile getirdi.

Vali Aslan, Rektör Sözbir ve protokol üyeleri tarafından DÜFest 2024 açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden programda, Kültür Sanat ve Dans Topluluğu öğrencileri de halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

DÜFEST 2024 açılış programı, Düzce Üniversitesi'nde kurulan tanıtım stantlarının ziyaret edilmesiyle son buldu. - DÜZCE