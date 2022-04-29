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Düdüklü tencere bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı Van'ın Tuşba ilçesinde patlayan düdüklü tencere maddi hasara yol açtı.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde patlayan düdüklü tencere maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Şirin Şengüller'e ait evde düdüklü tencerenin patlaması sonucu hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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