Marketten alınan Dubai çikolatasını yedi, nefesi kesildi! İçinden bakın ne çıktı

Marketten alınan Dubai çikolatasını yedi, nefesi kesildi! İçinden bakın ne çıktı
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Marketten alınan Dubai çikolatasını yedi, nefesi kesildi! İçinden bakın ne çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Dubai çikolatası yiyen çocuk nefes almada zorluk çekince imdadına annesi yetişti. Müdahale sonrası kontrol edilen çikolatanın içinden plastik parçalar çıktı.

Bir marketken Dubai çikolatası alan aile, bunu eve götürdü. Dün, ailenin 6 yaşındaki çocuğu çikolatayı yerken nefes almakta zorluk çekti. Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı. Çikolata kontrol edildiğinde ise, içinde plastik parçalar olduğu fark edildi.

NAYLON PARÇALARI BOĞAZINDA KALDI

Yakup Kurttekin, evden arandığını cevap verdiğinde eşinin ve çocuklarının panik havasıyla küçük kızının boğazına bir şey kaçtığını ve bunu çıkartırken de içinde naylon parçacıklarının olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ, ALLAH KORUDU"

Naylondan tıkandığını, nefes alıp vermede zorlandığı fark edildiğini söyleyen Kurttekin, "Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDevran Demir:

yabancı skine rabet var ülkede sonuç azına verirler

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