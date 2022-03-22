Duayen turizmci vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuşadası turizminin duayen isimlerinden ve 77 yaşında 50 yıldır turizme hizmet eden Hüseyin Gürbüz hayatını kaybetti.
KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası turizminin duayen isimlerinden ve 77 yaşında 50 yıldır turizme hizmet eden Hüseyin Gürbüz hayatını kaybetti.
Ege Bölgesi ve Türk turizminin önemli isimlerinden Kuşadası'ndaki bir otelin yönetim kurulu başkanı sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Turizme yıllarca önemli katkılar sağlayan Hüseyin Gürbüz'ün cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hanım Camii'nden kaldırılacak. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / Yerel