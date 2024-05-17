Akdeniz Üniversitesi'nde Duayenler Buluşması Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde meslekte 50 yılını dolduran hukukçuların katılımıyla "Duayenler Buluşması" gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, gelişen teknolojinin hukuka olabilecek etkisi ve siber güvenlik konusundaki gelişmelere dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Duayenler Buluşması" Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duayenler Buluşması'na ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, meslekte yarım asrı devirmiş hocaların konuşmalarının genç hukukçulara ilham kaynağı olacağını söyledi. Konuşmasında gelişen teknolojinin hukuka olabilecek etkisi ve siber güvenlik konusundaki gelişmelere değinen Rektör Özkan, "Özellikle yapay zeka teknolojisi, yaşamın her alanında olduğu gibi hukukun işleyişini ve uygulamasını da dönüştürme potansiyeli taşıyor. Bir tarafta yapay zeka bir gün hakim cübbesi giyecek mi tartışması yapılırken, diğer taraftan ise teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan siber suçlara karşı yasal bir güvence bekleniyor. Yapay zeka konusu her ne kadar daha çok teknik alanları ilgilendirse de, ilk olarak hukuk kurallarıyla düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü yapay zekanın hayatımıza entegrasyonu, beraberinde bazı etik ve hukuki soruları da getiriyor" dedi.

"Yeni yetişen hukukçuların, siber güvenlik alanında bilgi sahibi olması ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir"

Siber güvenliğin günümüzün en önemli konularından biri olduğuna vurgu yapan Rektör Özkan, teknolojik gelişmelerle birlikte siber suçların artış gösterdiğine bunun da bireylerin, kurumların ve devletlerin güvenliğini tehdit ettiğine işaret etti. Hukukun, bu yeni tehditlere karşı etkin bir koruma sağlaması ve siber güvenliği temin etmesi gerektiğine değinen Rektör Özkan "Siber suçlarla mücadelede etkili bir hukuk altyapısının oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Yeni yetişen hukukçuların, siber güvenlik alanında bilgi sahibi olması ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Teknolojinin hukuka olan etkilerini anlayan ve bu alanda çözümler üretebilen hukukçular yetiştirmeliyiz. Geleceğin hukukçularını sadece mevcut hukuki bilgiyle donatmak değil, aynı zamanda onları teknoloji ve hukuk kesişiminde yetkin bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Bu noktada, dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasında Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi olarak, bu dönüşümün merkezinde olmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk de konuşmasında "Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 2023 yılının Mayıs ayında Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla çıktığımız bu yolculukta 11 etkinlik düzenledik. O etkinliklerde farklı konular ele aldık. 12. etkinliğimiz ile yolculuğun son adımındayız. Son etkinliğimizin özel bir etkinlik olmasını istedik ve duayenler buluşması ile meslekte yarım asırdan fazla hizmet vermiş hocalarımızı Antalya'mızda, üniversitemizde ağırlamak istedik. Tabii burada amacımız duayen hocalarımızı öğrencilerimizle buluşturmak, onların deneyimlerinden hayata ve mesleğe ilişkin deneyimlerinden

yararlanmaktı. Elbette bu buluşmanın hukuk devleti anlayışına ve hukuk devleti kültürüne katkıda bulunacağının da farkındayız ve böyle de olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün süren etkinliğin ilk gününde mesleğin duayenlerinden Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz tecrübelerini paylaştı. İkinci oturumda Prof. Dr. Ramazan Arslan üçüncü oturumda ise eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, konuşmasında Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş döneminden günümüze kadar geçen sürede yapılan anayasa değişikliklerini ve kendi Adalet Bakanlığı döneminde özellikle Medeni Kanun'da yapılan değişiklikleri ve düzenlemeleri anlattı. Türk, kendi döneminde Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) de hayata geçirilmesi noktasında çok gayret sarf ettiğini dile getirdi.

Buluşmanın açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Eski Bakan Yardımcısı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, Antalya Barosu Genel Sekreteri Av. Şebnem Ülk Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu, Prof. Dr. Celal Göle ve Prof. Dr. Ali Necip Ortan'ın konuşmalarıyla duayenler buluşması sona erdi. - ANTALYA