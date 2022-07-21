DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, haziran, temmuz döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Meclis Başkanı Düzce Yerel Haberler

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