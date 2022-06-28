DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, gündemi meclis üyelerine aktardı. Ardından DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mayıs -Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Meclis Başkanı Düzce Yerel Haberler

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