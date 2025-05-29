DTSO meclisi toplandı

DTSO meclisi toplandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Tanju Acar'ın gündem maddelerini üyelere aktarmasıyla başlayan toplantıda ilk gündem maddesi oda faaliyetleri oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri meclis üyelerine aktardı. Toplantının devamında aylık mizanlar mali tablolar hakkında görüşmeler yapılırken, Meclis Başkanı Tanju Acar, hazırlıkları son aşamaya gelen DOSKİM Projesi ile ilgili son gelişmeler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının son bölümünde odanın yeni hizmet binasında gelinen son aşama hakkında İkinci Meslek Komitesi Başkanı Erdem Akalın meclis üyelerine bilgiler verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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