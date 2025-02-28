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DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, Ramazan'ın manevi atmosferinin paylaşılması gerektiğini belirtti.

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, toplumun her kesimine birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak Ramazan'ın bereketini ve manevi atmosferini hep birlikte paylaşarak tüm İslam aleminin el ele vermesi gerektiğini belirtti.

Ramazan'ın sadece oruç tutma ayı olmadığını, aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve manevi huzurun doruğa ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazanı şerif, manevi duygularımızın pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği bir zaman dilimidir. Bunun değerini bilmelidir" dedi.

Ramazan ayının esnaftan sanayiciye, iş insanlarından vatandaşa kadar ticari hayat için de önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ramazanda alışveriş hareketliliği artar; esnaf ve iş dünyası için ticari canlılık başlar. Bu eşsiz ay, bereketiyle de birlikte gelir. İftar ve sahur sofraları için yapılan alışverişler ve hayır amaçlı yardımlar, piyasalardaki ekonomik döngüyü hızlandırarak ticaretin artmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Bu duygu ve düşüncelerle ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Başta kıymetli Denizlili hemşehrilerim olmak üzere tüm esnafımıza, sanayicilerimize ve iş insanlarına sağlık, huzur ve bereket dolu bir ay diliyorum. Ramazan ayının; manevi atmosferiyle gönüllerimizin ferahladığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyorum. Rabbim, bizleri sağlık ve afiyetle bayrama eriştirsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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