DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Başta üyelerimiz olmak üzere tüm iş dünyamızın, hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; hep beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu daha nice bayramlar geçirmemizi diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, halkın Ramazan Bayramı'nı kutladığı yazılı açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, kıymetli iş insanlarımız; bizleri iftar vakti aynı sofralarda buluşturan, paylaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren kutsal ramazan ayının ardından birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi yakınlaştıran önemli günlerdir; bu vesileyle sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli, kimsesizleri ve büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almalı ve sevindirmeliyiz. Denizli iş dünyası olarak, üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ederken, emekçilerimiz için bir dinlenme fırsatı da olan bayramın getirdiği manevi iklimin, hepimize yaşama sevinci, huzur ve mutluluk vermesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, açıklamasını Ramazan Bayramı'nın Denizli'ye, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek tamamladı; başta üyelerinin olmak üzere tüm iş dünyasının, hemşehrilerinin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını belirterek mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - DENİZLİ