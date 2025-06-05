DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Kurban Bayramı Mesajı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Kurban Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayramlar diledi. Bayramın birlik ve beraberliğin güçlendiği özel bir zaman olduğunu vurguladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın Kurban Bayramı'nı kutladı; hep beraber sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar görmeyi diledi. Başkan Erdoğan, "Bayramın işlerimize bolluk ve bereket, dünyamıza huzur, ülkemize refah, milletimize de sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ailemiz, sevenlerimiz ve sevdiklerimizle bir arada, en güzel şekilde geçirmemiz temennisiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın Kurban Bayramı'nı kutladı; hep beraber sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar görmeyi diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Kıymetli Hemşehrilerim, bayramlar; birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın en güzel şekilde tezahür ettiği, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna anlardır. Manevi iklimiyle bizleri saran Kurban Bayramımız, paylaşmanın ve kardeşliğin anlamını derinden hissettiren özel günlerin başında gelir. İhtiyaç sahiplerine el uzatmanın, büyüklerimizi ziyaret etmenin, kırgınlıkları geride bırakmanın ve sevgiyle kucaklaşmanın tam zamanıdır. Özellikle de toplumsal dayanışmamız, bir ve beraber olarak bu bayramı geçirmek her zamankinden daha değerlidir. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına gösterdiğimiz gayretin yanı sıra sosyal sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz; sosyal hayatın her alanında varız. İnancımız odur ki; birlik ve beraberlik içinde hareket ettikçe, her türlü zorluğun üstesinden gelir hep beraber daha güçlü ve kendinden emin bir şekilde yol alırız. Bu vesileyle, vatandaşımızın, üyelerimizin, sektörlerimizin, çalışanlarımızın ve iş dünyamızın mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Şenol Güneş hakkında bomba Süper Lig iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi

Maliye'nin radarında sporcular var! Aralarından biri 70 milyon ödedi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.