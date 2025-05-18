DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümünde yayımladığı mesajda gençlerin geleceğin liderleri olduğunu vurgulayarak, onlara duyulan güvenin altını çizdi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Başkan Erdoğan, "O gün yakılan ateş, bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Gençlerimiz, yalnızca yarının liderleri değil, bugünün de gerçek sahibidir" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir milletin geleceğe olan inancının da simgesi olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Bizler de Denizli iş dünyası olarak gençlerimizin enerjisine, aklına ve vizyonuna güveniyor, inanıyoruz. Onlar için yapılan ne varsa ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü katkıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı yazılı kutlama mesajı şöyle: "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolculuğunun ilk ve önemli adımıdır. Türk Gençliği'ne duyulan güvenin ve inancın da en somut göstergesidir. O gün yakılan ateş, bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Gençlerimiz, yalnızca yarının liderleri değil, bugünün de gerçek sahibidir. Bizler iş dünyasında olduğu gibi, toplumsal hayatın her alanında gençlerimizin enerjisine, aklına ve vizyonuna güveniyor, inanıyor ve ihtiyaç duyuyoruz. Onların eğitimine, girişimciliğine ve üretkenliğine yapılacak her yatırımın, ülkemizin geleceğine yapılan en güçlü katkı olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Geleceğe güvenle bakmanın yolunun, gençlerimizin önünü açmaktan geçtiğine inanıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak gençlerimizin gelişimini destekliyor, onları iş dünyasına kazandıracak projelerle genç iş gücüne ve girişimcilerimize rehberlik ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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