DTO Başkanı Erdoğan: "Bu yıl ihracatta en az 5 milyar doları bulmayı hatta aşmayı hedefliyoruz"

Denizli Ticaret Odası üyelerini Almanya'da yalnız bırakmadı

Denizli Ticaret Odası üyesi olan 69 firma 130 kişilik heyet ile Almanya'daki tekstil fuarına katılım sağladı

DENİZLİ - Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük ev tekstil fuarlarından biri olan Heimtextil 2025, 14-17 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'den fuara katılan tekstil sektörünün temsilcilerini yalnız bırakmadı. DTO Başkanı Erdoğan, "İlimizden de firmalarımız, açtıkları 69 stantla bizleri temsil ediyorlar. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizden oluşan 69 firmamızdan 130 kişilik bir heyetimizi de fuara getirdik. Geçen yıl fuar biraz durgundu ancak bu yıl daha ümitliyiz" dedi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük ev tekstil fuarlarından biri olan Heimtextil 2025, 14-17 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarında yerini alan Denizlili sanayicileri yalnız bırakmadı. Denizli milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Ticaret Odası Uğur Erdoğan ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile birlikte stantları gezen DSO Başkanı Kasapoğlu, firmaların talep ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Bu yıl ihracatta en az 5 milyar doları bulmayı hatta aşmayı hedefliyoruz"

Fuarda stant açan üyelerini ziyaret eden Başkan Erdoğan, uzun yıllardır geniş bir katılımla takip ettikleri Heimtextil 2025'in sektörün önemli bir organizasyonu olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Yeni bir yıla girdik ve yılın ilk büyük organizasyonuna geniş bir heyetle katıldık; çok heyecanlıyız. Dünya tekstil sektörünün kalbi, şu anda burada atıyor; Denizli'den de havlu, bez ve ev tekstili üreticilerimiz bu fuarda yer alıyorlar. 2024 yılındaki fuar biraz durgundu ancak bu yıl için daha ümitliyiz. Denizli Ticaret Odamızın desteğiyle, sektördeki üyelerimizden 69 firmamızın temsilcilerinden oluşan 130 kişilik geniş bir heyeti de bu fuara gönderdik. Jeopolitik ve siyasal olayların ortaya çıkardığı küresel riskler ile ekonomik gelişmelere rağmen, ihracatçılarımız geçen yılı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 oranındaki bir artışla 4,4 milyar dolarlık ihracat tutarına ulaşarak tamamladılar. Bu yıl ise ihracatta en az 5 milyar doları bulmayı hatta aşmayı hedefledik. 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışan işletmeleri, sanayisi ve ticareti ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Denizli'mizin çalışkan insanlarının bunu da başaracağından en ufak şüphemiz yok. Yeter ki bugün burada da olduğu gibi el birliği ile durmadan şehrimiz ve hemşehrilerimiz için mücadele etmeye devam edelim" diye konuştu.

"Yeni iş birlikleri ile bereketli bir fuar diliyorum"

Denizli tekstilinin, fuarda farklı ürünleriyle ziyaretçilerin dikkatini çektiğinin de altını çizen Başkan Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Denizlili firmaların yeniliklerini sergileyerek boy gösterdiğini ve büyük beğeni topladıklarını vurguladı. Erdoğan, "Firmalarımız, dünyanın dört bir tarafından gelen müşterileriyle aynı zeminde buluşup görüşerek birçok iş birliği sağlayacaklardır. Ziyaretimizin ilk gününde, firmalarımıza büyük bir ilgi olduğunu gördük; mutluluk duyduk. Fuarın, bu yıl da önemli iş anlaşmalarına ve sektörel gelişmelere alt yapı sağlamasını, firmalarımızın yeni bağlantılar ve iş birlikleri ile buradan kazançla ayrılmalarını ve bereketli bir yıl geçirmelerini diliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.