DSÖ Genel Sekreteri: Refah kentine yapılacak kara saldırısı sağlık sistemini zayıflatacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine planladığı kara saldırısına değinerek, "Refah kentinde geniş çaplı bir askeri operasyonun kan gölüne yol açmasından ve zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da zayıflatmasından derin endişe duyuyoruz" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'nin dört bir yanında sivilleri hedef almaya devam ederken, güneydeki Refah kentine planladığı geniş çaplı kara saldırısı endişeye yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus yaptığı açıklamada, tahmini 1,2 milyon Filistinlinin barındığı Refah'ta herhangi bir kara saldırısının büyük bir felakete yol açacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ghebreyesus, "Refah kentinde geniş çaplı bir askeri operasyonun kan gölüne yol açmasından ve zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da zayıflatmasından derin endişe duyuyoruz" dedi.

Refah'ta gerçekleştirilecek bir saldırının ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde artıracağını belirten Ghebreyesus, "Yeni bir yerinden edilme dalgası aşırı kalabalığı daha da arttıracak, gıda, su, sağlık ve temizlik hizmetlerine erişimi daha da kısıtlayacak, hastalık salgınlarının artmasına, açlığın kötüleşmesine, daha fazla can kaybına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Bozuk sağlık sisteminin Refah'a yapılacak bir saldırının yol açacağı ölüm ve yaralanma vakalarındaki artışla başa çıkamayacağını aktaran Ghebreyesus, kentte şu anda kısmen faaliyette olan 3 hastaneye çatışmalar yoğunlaştığında ulaşımın zorlaşacağını ve sonuç olarak hastanelerin işlevsiz hale geleceğini vurguladı. Ghebreyesus, "DSÖ, acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne ve acil insani yardımın gerekli ölçekte ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunmaktadır" diye konuştu.

"Kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm anlamına gelecektir"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Refah'a yapılacak askeri operasyonun "katliama yol açabileceği" uyarısında bulundu. Laerke, "Gazze Şeridi'nde zaten insani yardım sağlamakta zorlanan kuruluşlar için kara saldırısı feci bir darbe olur. Herhangi bir kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm anlamına gelecektir" dedi. - CENEVRE