DSÖ, Gazze'de 20 Sağlık Merkezinin Yenileceğini Duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 20 sağlık merkezinin yenileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'de ateşkese varılmasının ardından İsrail saldırıları sonucu yıkılan yüzlerce bina ve yapının onarımı için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yıkılan ya da hasar gören 20 sağlık merkezinin yenileceğini ya da yeniden yapılacağını duyurdu. Ghebreyesus, yenileme çalışmalarının Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) birlikte yapılacağını kaydederek 44 bin çocuğa beslenme taraması ve tedavisi ile büyüme takibi hizmetinin verileceği aktarıldı. - CENEVRE