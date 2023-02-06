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DSÖ, acil sağlık ekibini aktifleştirdi

Yerel Haberler

DSÖ, acil sağlık ekibini aktifleştirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ'nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi. - CENEVRE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Sağlık Örgütü Kahramanmaraş Yerel Haberler

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