DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, Yaşam Boyu Spor Felsefesiyle Gurur Kaynağı Oluyor

Erzurum'da faaliyet gösteren DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, "yaşam boyu spor" anlayışıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli maratonlarda Erzurum'u başarıyla temsil ediyor.

Düzenli antrenmanlarını DSİ Kapalı Spor Salonu'nda sürdüren ekip, Antrenör Aydın Tanas yönetiminde disiplinli bir çalışma yürütüyor. Grup, bugüne kadar Gürcistan, Azerbaycan, Tataristan, Özbekistan ve Bosna Hersek gibi birçok ülkede düzenlenen yarışmalara katılarak önemli dereceler elde etti. Takımın yapılanmasında DSİ Spor Yöneticisi M. Emin Kocaaliler, Genel Koordinatör Hikmet Maraşlı ve Takım Kaptanı Yurda Topçuoğlu aktif görev alıyor. Erzurum'da çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu bu yılın yarış takvimine göre, sporcular ilk olarak 2 Kasım'da İstanbul Avrasya Maratonu'nda 15 ve 42 kilometrelik parkurlarda mücadele edecek. Ardından 30 Kasım'da Gaziantep Yarı Maratonu'nda (10 ve 21 km) koşacak olan ekip, 14 Aralık'ta Karadağ'da düzenlenecek Montinegro Maratonu'nda 21 kilometrelik mesafede ülkemizi temsil edecek.

Yaklaşık 10 yıldır aktif olarak atletizmle uğraşan DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, her yaşta sporu bir yaşam biçimi haline getiren örnek çalışmalarıyla Erzurum'un gururu olmayı sürdürüyor.

Antrenmanlarını sadece fiziksel bir hazırlık olarak görmeyen ekip, şarkılar ve türküler eşliğinde antrenmanlarını keyifli hale getiriyor. Koşarken müzikle moral bulan sporcular, bu yönleriyle hem dayanıklılıklarını artırıyor hem de sporu eğlenceli bir yaşam alışkanlığına dönüştürüyor.

DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, disiplinli çalışmaları, samimi dostlukları ve spor sevgileriyle "yaşam boyu spor" felsefesinin Erzurum'daki en güzel örneklerinden biri olmaya devam ediyor. - ERZURUM