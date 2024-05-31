DSİ Kütahya Şube Müdürlüğü, Yerel Gazete Aboneliklerini İptal Etti
Devlet Su İşleri (DSİ) Kütahya 34. Şube Müdürlüğü, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yerel gazete aboneliklerini iptal etti. DSİ, Kütahya'da yayın yapan yerel gazetelerden günlük birer adet satın alıyordu. Kütahya'da yayın yapan 3 yerel gazetenin günlük satış fiyatının 10 TL olduğunu belirtildi. DSİ, gazete aboneliği iptalleriyle günlük 30 TL'lik tasarruf sağlamış oldu.
Devlet Su İşleri (DSİ) Kütahya 34. Şube Müdürlüğü, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yerel gazete aboneliklerini iptal etti.
DSİ, Kütahya'da yayın yapan yerel gazetelerden günlük birer adet satın alıyordu. Kütahya'da yayın yapan 3 yerel gazetenin günlük satış fiyatının 10 TL olduğunu belirtildi. DSİ, gazete aboneliği iptalleriyle günlük 30 TL'lik tasarruf sağlamış oldu. - KÜTAHYA