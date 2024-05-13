DSİ, Bilecik'te 42 Bin Dekar Tarım Arazisini Sulayarak 345 Milyon TL Katkı Sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik'te 2024 yılında 42 bin dekar tarım arazisi sulanarak 345 milyon TL katkı sağlanacağını belirtti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bu sebeple özellikle sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalışmakta olduğunu ifade etti. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymakta olduğunu belirten Balta, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmeye devam ediyor" dedi.

"Bilecik'te 2024 Yılı Sulama Sezonu başladı"

Bilecik'te başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 42 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bilecik'te toplam 42 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 345 Milyon TL katkı sağlanmasının hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK