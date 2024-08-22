DSİ 5. Bölge Müdürü Sungurlu'daki Baraj ve Gölet Çalışmalarını Denetledi
DSİ 5. Ankara Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Sungurlu'da yapımı devam eden baraj ve gölet çalışmalarını denetledi. İbrahim Yaroğlu, Sungurlu Barajı ve Diğ göletindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gelen DSİ 5. Ankara Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, yapımı devam eden Sungurlu Barajı ve Diği göletindeki çalışmaları denetledi.
DSi 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ilk olarak Diğ göletine gitti. DSİ Çorum Şube Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan İbrahim Yaroğlu, daha sonra Sungurlu Barajına giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. - ÇORUM