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Dron ile Kayıp İnekler Bulundu

Dron ile Kayıp İnekler Bulundu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan iki inek, köy imamının dron ile yaptığı arama sayesinde bulundu. İmam Eşmeli, inekleri 1 kilometre uzakta ağaçlık alanda tespit ederek güvenli bir şekilde evlerine döndürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akören köyünde kaybolan iki adet büyükbaş hayvan dron ile bulundu.

İlçeye bağlı Akören köyünde, Selami Öztürk'e ait inekler kayboldu. Hayvanlarını bulamayan Öztürk evinin yolunu tuttuğu sırada köy imamı Ahmet Faruk Eşmeli ile karşılaştı. Öztürk'ün hayvanlarının kaybolduğunu söylemesi üzerine Eşmeli, dron ile arama yapma teklifinde bulundu.

Yapılan tarama sonucunda büyükbaş hayvanların yeri dron ile belirlendi. İmam dron ile inekleri kovalayarak, güvenli bir şekilde eve dönmesini sağladı.

Köy imamı Eşmeli, kayıp hayvanların 1 kilometrelik uzaklıkta ağaçlık alanda bulunduklarını belirterek, "Dron ile köye kadar getirdim onları. Ağabeyimiz umudunu kesmişti çünkü burası bin 140 rakım. Vahşi hayvanların da olduğu yerler. Tam ümidini kesmişken bana geldi. Böylece hayvanları getirmiş olduk" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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