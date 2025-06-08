Dron Destekli Trafik Denetimi: Bursa'da 8 Sürücüye Cezai İşlem

Dron Destekli Trafik Denetimi: Bursa'da 8 Sürücüye Cezai İşlem
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı'nda dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirerek trafik kuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. 427 araç sorgulandı, 8 sürücüye ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Bursa İl Jandarma komutanlığı trafik timleri, Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde dron destekli havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Osmangazi-Orhaneli yolu ile Orhangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda, 427 araç ve 704 şahıs sorgusu yapıldı. Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 4 araç sürücüsü ve 4 araç trafikten men edilerek idari para cezası uygulandı.

Yakalama kaydı bulunan 1 araç yakalanarak yediemin otoparkına çektirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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