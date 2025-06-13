Drift Yapmanın Cezası 46 Bin TL

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Aydın'ın Didim ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 46 bin 392 TL ceza uygulandı ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Yol ortasında drift yapmanın cezası ağır oldu

Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahsa 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

Olay, Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü bir şahsın drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca ihbar ile ilgili yapılan araştırma sonucu Y.Y. isimli şahsın araç ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu tespit edildi. Jandarma Trafik Timi tarafından sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konularak 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
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