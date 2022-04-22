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Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. 81 ilden sağlık çalışanlarının katıldığı programa, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Ersin Ergün, ebe Hatice Çevik, hemşire Meltem Menteşe ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Emre Metek katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda paylaştıkları sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, İl Sağlık Müdürü, cumhurbaşkanı, Düzce, Yerel, Haberler

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