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Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne sıcak asfalt serimi yapılıyor

Yerel Haberler

Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne sıcak asfalt serimi yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne sıcak asfalt serim çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne sıcak asfalt serim çalışması başlatıldı.

Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir içi yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturmayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde çalışmalarına başladı. Bir süre önce altyapı yenileme çalışması tamamlanan ve Borsa Kavşağı'ndan başlayarak Hayvan Pazarı'na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çok sayıda iş makinesi ve personel ile gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması ile birlikte cadde boyunca yaya kaldırımları da yenileniyor.

Sıcak asfalt seriminin hafta sonuna kadar tamamlanarak caddenin yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Yerel Haberler

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