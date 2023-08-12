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Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle hasta kabulüne başladı

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Bilecik Eğitim ve Arştırma Hastanesi'ne yeni uzman doktorların atanması sürüyor.

Bilecik Eğitim ve Arştırma Hastanesi'ne yeni uzman doktorların atanması sürüyor. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karagülle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hematoloji Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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