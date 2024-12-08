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Dr. Eser Şenkul Acil Sağlık Hizmetleri Personeli ile Bir Araya Geldi

Dr. Eser Şenkul Acil Sağlık Hizmetleri Personeli ile Bir Araya Geldi
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla çeşitli acil sağlık hizmetleri istasyonlarını ziyaret ederek personelin çalışmalarını kutladı ve başarılar diledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Ese3r Şenkul 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' dolayısıyla acil sağlık hizmeti personelleri ile bir araya geldi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle; İncirliova 1 ve 2 No'lu, Söke Sazlı Ali İhsan Orman Acil Sağlık Hizmetleri, Söke 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri, Germencik 2 Nolu (Ortaklar) Acil Sağlık Hizmetleri ve Germencik 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelleri ziyaret etti.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli personeller ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlara rağmen acil vakalara zamanla yarışarak müdahale eden, insan sağlığı ve hayatını ön planda tutarak fedakarca çalışan personelin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Şenkul'a ziyaretinde; Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İl Ambulans Servisi Başhekimi, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı ve İlçe Sağlık Müdürleri eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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