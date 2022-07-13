Dr. Derviş Eroğlu'nun "Karotis" ameliyatı, başarıyla gerçekleştirildi - Haberler

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Dr. Derviş Eroğlu'nun "Karotis" ameliyatı, başarıyla gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dr. Derviş Eroğlu'nun 'Karotis' ameliyatı, başarıyla gerçekleştirildi

Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarında, yüzde 80'e ulaşan daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi.

Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarında, yüzde 80'e ulaşan daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun, tomografik anjiyo ile şah damarında tespit edilen yüzde 80 oranındaki daralma, gerçekleştirilen başarılı operasyonla giderildi. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu'ndan oluşan ekip tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü. Operasyonda, Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, başarılı geçen operasyon ile Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarında, yüzde 80'e ulaşan tıkanıklığın açıldığını ve Dr. Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, "Hastanemizin deneyimli kadroları ile gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da, başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Derviş Eroğlu Ali Korkmaz Yerel Haberler

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