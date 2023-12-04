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DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu, Engelliler Günü etkinlikleri düzenledi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Okulun özel eğitim sınıfı, müzik sınıfı ve bahçesi, öğrencilerin hazırladığı tasarımlarla süslenerek renkli bir görünüme kavuştu. Ayrıca Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu da ziyaret edilerek duvarları süslenmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programı öğretim elemanları ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenledikleri etkinliklerle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanları Simav Dört Eylül Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun özel eğitim sınıfı, müzik sınıfı ve okul bahçesini, hazırladıkları tasarımlarla süsleyerek okulun renkli bir görünüme kavuşmasını sağladı.

İlgili proje çerçevesinde daha sonra Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden öğretim elemanları ve öğrenciler okul duvarlarını süsledi.

Etkinlikler öğrencilerle birlikte müzik dinletisi yaparak ve oyunlar oynayarak sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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