DPÜ'de 15 Temmuz’a Özel Panel ve Sergi Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği panel ve sergi programıyla milletimizin birlik ve direniş ruhunu bir kez daha vurguladı.

"Zaferin Adı Türkiye" başlığıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz Milli İrade Sergisi açıldı

Etkinliğin ilk bölümünde Zafer Sergi Salonu'nda 23 farklı üniversiteden 35 akademisyenin katkısıyla hazırlanan "15 Temmuz Milli İrade" konulu poster sergisi açıldı. Açılış öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bu anlamlı serginin 15 Temmuz'un direniş ruhunu gelecek nesillere aktarması açısından önem taşıdığını belirtti.

Filistinli Öğrenci Zaaroura'ya özel tören

Panel öncesinde 2024-2025 Akademik Yılı'nı dereceyle tamamlayan Filistinli öğrenci Alaa Zaaroura için Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda bir tören düzenlendi. Törende duygu dolu bir konuşma yapan Zaaroura, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Bu üniversite bana sadece bilim değil, insanlık onurunu da öğretti" dedi.

Zaaroura'nın konuşmasının ardından kendisine başarı belgesi ve çiçek takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Kızıltoprak, Zaaroura'nın başarısının hem bireysel çabanın hem de Türkiye'nin kucaklayıcı eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin kültür elçileri olduğunu ifade etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türk milletinin iradesine vurulmak istenen zincirin kırılması olduğunu belirterek, "Tıpkı Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar'da olduğu gibi, bu da özgürlük ve bağımsızlık aşkının bir zaferidir" dedi.

Panelde oturum başkanlığını Prof. Dr. Arif Kolay yürütürken, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç 15 Temmuz'un küresel güç dengeleriyle ilişkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise darbe girişiminin sosyopolitik altyapısına ışık tuttu. 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit ise hain geceye dair yaşadıklarını ve tanıklıklarını katılımcılarla paylaştı.

Vali ve milletvekillerinden birlik mesajı

Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın ve milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ile Mehmet Demir, 15 Temmuz'un bir milletin yazdığı demokrasi destanı olduğunu vurguladı. Konuşmacılar, bu bilincin özellikle genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA