DPÜ, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi İçin Tarihi Etkinlik Düzenliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) bugüne kadarki en geniş katılımlı etkinliğini Yeşilay Kütahya Şubesi iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele konusunda yapmaya hazırlanıyor. DPÜ'de 50 bin öğrenciye aynı anda bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek.

Rektörlük ile Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğinde 26 Aralık günü saat 10.30'da başlayacak etkinlik, DPÜ'nün tüm yerleşke ve binalarındaki konferans salonları ve amfilerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve canlı yayınla çevrim içi olarak da dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Her bir etkinlik salonuna yapılacak bağlantılarla aynı anda başlayacak etkinlikle Yeşilay Kütahya Şubesinin temsilcileri de salonlarda yüz yüze eğitimler verecekler. Etkinliğe çevrim içi katılım için gerekli bilgiler DPÜ'nün resmi iletişim kanallarından duyurulacak. - KÜTAHYA