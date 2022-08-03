DP Lideri Uysal, İzmit Lavanta Parkı'nın Açılış Törenine Katılacak - Haberler

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DP Lideri Uysal, İzmit Lavanta Parkı'nın Açılış Törenine Katılacak

DP Lideri Uysal, İzmit Lavanta Parkı'nın Açılış Törenine Katılacak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılmaya hazırlanan İzmit Lavanta Parkı'nın açılışına katılacak.

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılmaya hazırlanan İzmit Lavanta Parkı'nın açılışına katılacak.

İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta, 5 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da düzenlenecek törenle açılacak. İzmitlilere yeni bir sosyalleşme alanı yaratmak amacıyla yaşama geçirilen tesisin açılışı öncesinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Protokol üyelerinin ve yurttaşların katılacağı programda, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da yer alacak.

ANKA / Yerel

Gültekin Uysal Demokrat Parti Kocaeli Yerel Haberler

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