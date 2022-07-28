DP Genel Başkanı Uysal: "Dörtnala Felakete Giden Türkiye Portresi ile Karşı Karşıyayız"

ESMA TURAN

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla'da; "Dörtnala bir felakete giden Türkiye portresi ile karşı karşıyayız. Öyle büyük dertler yaşıyoruz ki bırakınız yarınları, on yılları, bırakınız orta ve uzun vadeyi. Bugün milyonlarca insanımız, açlıkla imtihan edilir hale gelmiş" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla'da partisinin il kongresine katıldı. Uysal, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaşanan hadiselerin, olayların, yanlışların, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların kalbinden tutarak kaldırmamız gereken gündeyiz. Aslında adı konmamış bir buhranı, çöküşü yaşıyoruz. Sistematik çöküşle muhatap olmuş milletin felaketini konuşmak mecburiyetindeyiz. Dörtnala bir felakete giden bir Türkiye portresi ile karşı karşıyayız. Öyle büyük dertler yaşıyoruz ki bırakınız yarınları, on yılları, bırakınız orta ve uzun vadeyi. Bugün milyonlarca insanımız, açlıkla imtihan edilir hale gelmiş. Ara ara sendikalar açlık sınırları belirliyor. Gerçi bugün var olan bir çalışma bakanımız var. Ona da itiraz ediyor. Yıllarca o sendikalara danışmanlık yapmış bir akademisyen hürriyetiyle Türk-İş'in açıkladığı açlık oranlarının gerçeği yansıtmadığını milletimizin bu seviyelerde olmadığını bakan olunca iddia eder hale gelmiş. Biz insanımızın açlık sınırını biliyoruz ama bu gözü doymazların tokluk sınırını bilmiyoruz.

"UMUDUN ADINA HAYKIRACAĞIZ"

İktidar olmadan evvel bir lokma bir hırka giyenler, bugün şan şatafattan bahsederek, bu ülkenin bu devletin yüceleceği kanaati içerisindeler. Onlara buradan hatırlatmak isterim. Yedi düvele karşı etmiş, dayatılan Sevr'i yırtıp atmış, Mustafa Kemal'in 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Anadolu'ya taşıdığı irade ve cesaretle beraber onun önderliğinde bütün milli güç unsurlarını ortaya koyarak bu savaşı kazanmış bir millet bugün de aynı ıstırabı yaşayan önündeki lider kadroları olsun bunlar zaten konuşmaz. Ama milletimizde şunu görüyor, 'bir yüzükle başladım' diyerek 'bundan başka servetim yoktur' diyenlerin nasıl milyar dolarların içerisinde bu millete caka sattığını görüyor. Bunları konuştuk, konuşacağız. Susturulmak istenen bir milletin sesi olmak adına konuşacağız. Vicdanları köreltilmek istenen bir milletin sesi olmak adına konuşmak mecburiyetindeyiz. Korkutulmak istenen bir milletin adına, umudun adına haykırmak mecburiyetindeyiz. Haykıracağız."

"OSMAN GÜRÜN'Ü ORMAN BAKANI ZANNEDİYOR HERHALDE"

Kongreye katılan DP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise şöyle konuştu:

"Geçenlerde orman yangınları oldu geçmiş olsun bütün Ege'ye. Ülkenin Cumhur Başkanı Osman Gürün'le uğraşıyor, Marmaris Belediye Başkanı ile uğraşıyor. Ne diyor, 'Muğla Büyükşehir CHP'de olmasına rağmen biz oraya da sahip çıktık' diyor. Osman Gürün'ü Orman Bakanı zannediyor herhalde. Cumhurbaşkanı orman yangınına sen sahip çıkmayacaksın da Osman Gürün'ün 13 tane uçağı var uçaklarını satıp da mı sahip çıkacak orman yangınlarına?

"CHP'LİLER CENNETE GİDER TAYYİP SAYESİNDE"

Marmaris Belediye Başkanı ile uğraşıyor. 'Çöpleri temizledin mi?' diyor hayırdır çöp mü attın oraya? Sokakta mı kaldı çöp? Senin ne işin var Marmaris belediye başkanıyla Sen tarım ve orman bakanın, daha önceki bir işe yaramaz bakanın, Ankara'dan özel uçağa binip İzmir'e, İzmir'den helikoptere binip Çeşme'ye, Çeşme'den de Mercedes'le evine gidecek büyük bir sarfiyat yaparken, haksızlık yaparken, kul halkı yerken niye sormadın ona siz orman yangınları için niye uçak almadınız diye? Ama çıkmış şimdi her işin sorumlusu bu CHP olduğu gibi yangının sorumlusu da CHP'liler. Yani bu CHP'lilerin çektiği var ya hakikaten cennete gidersiniz Tayyip sayesinde ben söyleyeyim.

"DEMOKRAT RUHU ONLARA AĞIR GELİR"

Tarih belli olmuş, 14 Mayıs 2023. Niye? AK Partililer o gün şunu diyecekler, '14 Mayıs 1950'de bir dönem değişti. Adnan Menderes'in iktidarı vardı o gün. Bizde o günkü iktidar ruhuyla geliyoruz. Yeniden bir 5 yıl daha verin, Allah'ın izniyle kalan işleri halledecek, dolmayan küpleri dolduracağız. Soymadıklarımızı soymaya devam edeceğiz, yakmadığımız ormanları yakmaya devam edeceğiz' diyecekler. Ama 14 Mayıs 1950 tarihindeki bu demokrat ruhu onlara ağır gelir. Hesabını veremezler."