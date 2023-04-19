DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocaeli'de 20 bin kişilik halk iftarına katıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik iftar programında vatandaşlar akın etti.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik iftar programında vatandaşlar akın etti. İftara, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katılarak, yaklaşan seçimler öncesi vatandaşlardan dua ve destek istedi.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik iftar programına vatandaşlar akın etti. Program çerçevesinde İzmit Belediyesi'nin önü ve yürüyüş yolunun bir kısmı kullanıldı. Vatandaşlar dua okunmasının ardından ezanla beraber iftarını açtı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

"Bu tarihi kavşakta dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı ortak paydada değerlendirme mecburiyetimiz var"

İftarın ardından açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu tarihi kavşakta, bu muhasebe ayının da verdiği iklim içerisinde dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı ortak paydada değerlendirme mecburiyetimiz var. Şehitlerin, hamuruna kanlarını, canlarını katarak bizlere emanet ettiği bu vatan toprağında herkes huzur içinde yaşayabilsin" dedi. Uysal, konuşmasının ardından yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlardan dua ve destek istedi. - KOCAELİ